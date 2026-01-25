Textdaten mit ChatGPT vereinheitlichen und normalisieren

Der passende Prompt (Beispiel)

Der Schlüssel ist, nicht nach einzelnen Funktionen, sondern nach einer Bereinigungsstrategie zu fragen. Ein Prompt dazu wäre zum Beispiel:

„Ich habe Textdaten in Excel mit unterschiedlichen Schreibweisen, Leerzeichen und Zusatzinformationen.

Bitte entwickle eine saubere, nachvollziehbare Logik zur Vereinheitlichung dieser Texte.

Zeige mir geeignete Lösungsansätze (zum Beispiel mit Formeln oder Power Query) und erkläre das Prinzip dahinter.“

Dieser Prompt zielt bewusst auf Struktur und Wiederholbarkeit. Es geht nicht um einen „einzelnen Trick“ oder einmal passende Lösungen.