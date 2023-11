Unternehmensberatung finden und auswählen

Welche Unternehmensberatung ist die richtige?

Sie haben geprüft: Es gibt Aufgaben in Ihrem Unternehmen und Gründe, warum diese Aufgaben nur durch einen externen Partner zu bearbeiten sind. Und Sie kommen zu dem Schluss: Eine Unternehmensberatung muss ins Unternehmen!

Dann kommt die wichtige Frage, wie man die richtige findet. Alle Beraterinnen und Berater neigen dazu, sich in jedem Fall für kompetent für Sie zu erklären. Worauf sollten Sie selbst achten?

Empfehlungen durch andere

Die Empfehlung, die Sie „am Stammtisch“ oder von befreundeten Unternehmen erhalten, fußt vielleicht auf einer wirklich guten Erfahrung, die andere gemacht haben. Die Frage aber ist: Lässt sich der vorige Erfolg bei Ihnen wiederholen?

Empfehlungen von Verbänden und Kammern

Unternehmens- oder Branchenverbände arbeiten häufig mit einem Kreis von Beratungen zusammen, doch der wird immer beschränkt sein und eine präzise und verlässliche Auskunft kann man nicht erwarten.

Kammern dürfen aufgrund des Neutralitätsgebots allenfalls eine Liste mit Unternehmensberatungen übergeben. In größeren Städten oder in Regionen gibt es Einrichtungen zur Wirtschaftsförderung; diese führen oft ebenfalls Listen mit Beraterinnen und Beratern in der jeweiligen Region.

Am besten geeignet sind große oder spezialisierte Beratungsvereinigungen oder Beratungsverbände, die ausgefeilte Anforderungskataloge herausgeben und aus einer Vielzahl von qualifizierten Mitgliedern Empfehlungen aussprechen können.

In Deutschland ist dies der „Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen“ (BDU), in der Schweiz das „Consulting Network Switzerland“ und „EXPERTsuisse“ und in Österreich der „Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT“ (UBIT) der Wirtschaftskammer.

Referenzen

Natürlich müssen Sie sich auf die Selbstaussagen des Beraters oder der Beraterin verlassen. Schön, wenn sie Referenzen vorweisen können, aber viele beratene Unternehmen möchten nicht erwähnt werden und schon gar nicht die Telefonnummer der Geschäftsführung für Nachfragen herausgegeben sehen.

Deshalb bleibt es dabei: Sie selbst müssen entscheiden. Dazu finden Sie im Praxisteil (unten) eine Hilfestellung. Die Checkliste ist kurz gehalten, weil Sie sich ja nicht auf Dauer mit einem Berater oder einer Beraterin verbinden wollen.

In Teilschritten die Qualität der Unternehmensberatung prüfen

Natürlich werden viele der Fragen aus der Liste der Prüfkriterien am Ende der Beratung besser als am Anfang zu beantworten sein. Es gibt aber eine sinnvolle Alternative: Vereinbaren Sie Teilschritte für Ihr Projekt.

Sie erleben, wie die Beratung Ihr Problem aufnimmt, es strukturiert und einen Plan zur Lösungserarbeitung entwirft. Wenn Sie in entscheidenden Punkten unzufrieden sind, können Sie darüber sprechen und gegebenenfalls die Reißleine ziehen. Die bisherige Arbeit kann dann die Grundlage für Ihren nächsten Versuch bilden.