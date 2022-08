Unternehmensbeteiligungen überwachen, bewerten und steuern

Tochterunternehmen nach Lebensphase unterscheiden

Die Beteiligung eines Unternehmens an einer anderen Firma lässt sich wie ein Lebenszyklus beschreiben. Die Beteiligung wird geprüft, erworben, aufgebaut, gepflegt und irgendwann wieder beendet. Dementsprechend lassen sich mehrere Lebensphasen einer Beteiligung unterscheiden:

Akquisitionsphase

Es besteht noch keine Beteiligung, sie wird aber angestrebt. Verhandlungen und Prüfungen (zum Beispiel Due-Diligence-Prüfung) werden durchgeführt.

Integrationsphase

Das Unternehmen ist an einem anderen Unternehmen beteiligt. Nun werden Maßnahmen ergriffen, um aus der Beteiligung auch eine erfolgreiche Beteiligung zu machen. Das Tochterunternehmen wird analysiert und reorganisiert. Verträge und das Leistungsportfolio werden angepasst. Es werden gegebenenfalls Investitionen getätigt, um die Wettbewerbsfähigkeit des Tochterunternehmens, an dem die Beteiligung erworben wurde, zu verbessern. Die strategischen Vorteile der Beteiligung werden entwickelt. Zum Beispiel: Know-how-Transfer, Markterschließung, Kundenbeziehung etc.

Performancephase

Die Beteiligung erwirtschaftet ausreichend Gewinne (gemäß den Zielvorgaben), schüttet Dividenden aus und zeigt im Wettbewerb mit den Konkurrenten sehr gute Leistungen. Ziel in dieser Phase ist, dass hohe Gewinne erwirtschaftet werden und der Unternehmenswert steigt.

Desinvestitionsphase

Das Unternehmen will die Beteiligung an den Unternehmen in der Desinvestitionsphase verkaufen und beenden. Das kann strategische Gründe haben; die Beteiligung passt nicht mehr ins Beteiligungs-Portfolio. Oder die Kennzahlen zeigen, dass die Zielvorgaben bezüglich Rentabilität etc. nicht erreicht werden, und sie lassen erkennen, dass sich die Situation auch in Zukunft nicht verbessert. Oder der Unternehmenswert ist so gestiegen, dass eine Veräußerung einen lukrativen Gewinn verspricht.