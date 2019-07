Visualisieren am Flipchart und auf Papier lernen

Welche Details eine Visualisierung braucht

Beim Visualisieren von Inhalten kommt es darauf an, diese schnell und einfach darstellen zu können. Das heißt, dass Sie sich nicht mit Details aufhalten müssen. Die Angst davor, keine gute Zeichnung abzuliefern, liegt vor allem an der generellen Bewertung von Bildern. Eine Zeichnung mit vielen Details wird in der Regel als „gutes Bild“ bewertet. Doch wenn Inhalte durch Visualisierung in Bilder übersetzt werden, steht der Kern des Objekts im Vordergrund; es kommt gerade nicht auf viele Details an, sondern auf wenige entscheidende. Das zeigt folgendes Beispiel:

Der Apfel kann ein Symbol für Gesundheit sein und damit als Bedürfniszeichnung eingesetzt werden. Denken Sie an das Sprichwort „An apple a day keeps the doctor away“. Malte von Tiesenhausen verdeutlicht: Die Form, also ein Kreis allein, macht einen Apfel noch nicht zu einem Apfel. Der Stiel als weiteres Detail erinnert an eine Orange. Bei zwei Kreisen, die nebeneinander angeordnet sind, würden Betrachter eher auf Kirschen schließen (vgl. Abbildung 4).