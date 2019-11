Wann Teamarbeit sinnvoll ist

Dieses Beispiel macht deutlich: Es genügt nicht, wenn die organisatorischen und personellen Voraussetzungen für Teamarbeit gegeben sind. Im Alltag tauchen immer wieder Probleme auf, die typisch sind für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in einem formalen oder informellen Team zusammenarbeiten, also die in irgendeiner Weise aufeinander angewiesen sind. Die Führungskraft muss solche Konflikte lösen, Regeln für die Zusammenarbeit vorgeben und vorleben sowie den Beschäftigten helfen, besser miteinander aus- und zurechtzukommen. Auf Seiten der Führungskraft braucht es dafür Teamentwicklungskompetenz und alle Beteiligten brauchen Schlüsselkompetenzen.