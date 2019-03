Was passiert mit dem fertigen Protokoll?

Protokoll und Arbeitsrecht

Eine rechtliche Bedeutung kann das Protokoll eines Mitarbeitergesprächs dann bekommen, wenn es später zu einem Prozess vor dem Arbeitsgericht kommt. Deshalb ist es wichtig, dass von wichtigen Mitarbeitergesprächen ein Protokoll erstellt, von beiden Seiten unterzeichnet und mit den Personalakten gemeinsam aufbewahrt wird.

Beachten Sie in diesen Fällen, was Sie mit den Protokollen tun müssen. Leiten Sie diese zum Beispiel an das Registergericht oder an die Personalabteilung weiter und sorgen Sie dafür, dass die Protokolle korrekt archiviert werden.