Werbe- und PR-Instrumente für Consultants

Marktingmaßnahmen fruchten oft erst nach Jahren

Ihr intuitiv zusammengestellter Marketing-Mix ist vielleicht gar nicht so schlecht, doch stellt er Sie vor ein Problem: Es ist völlig unklar, ob, wie und wann diese Maßnahmen wirken. So kommt es, dass sich die meisten Consultants durch zufällige Erfahrungen leiten lassen. In den jährlichen Marketingplan nehmen sie auf, was im Vorjahr funktioniert hat – der Artikel in der Branchenzeitschrift, der Vortrag beim Verbandstag, der vierteljährliche Newsletter. Dabei übersehen sie, dass oft mehrere Jahre vergehen, bis im Marketing ein Instrument greift und Erfolge sichtbar werden.