Wie Coaching-Fragetechniken das Denken anregen

Wunderfragen und Verschlimmerungsfragen

Sogenannte Wunderfragen oder Verschlimmerungsfragen helfen, den Blick auf entscheidende Faktoren in einer Situation zu lenken – also zu fokussieren. Sie regen aber auch die Fantasie an und fördern die Kreativität. Damit lassen sich beispielsweise neue Lösungen finden. Der Blick wird auf extreme Ausnahmesituationen gelenkt, sodass beim Befragten wieder das Nachdenken gefördert wird.

Wunderfrage

Bei der Wunderfrage stehen dabei positive Gefühle und fördernde Kräfte im Blickfeld. Beispiele für Wunderfragen sind:

Stellen Sie sich vor, Ihr Budget wird verdoppelt; was würden Sie tun?

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten; was würden Sie sich wünschen?

Nehmen Sie mal an, das Problem wäre morgen gelöst; woran würden Sie das erkennen?

Verschlimmerungsfrage

Verschlimmerungsfragen stellen das Negative ins Blickfeld. Sie sollen beim Befragten sichtbar machen, dass es zwischen der aktuellen Situation und der schlimmsten vorstellbaren Situation durchaus noch Handlungsmöglichkeiten gibt. Beispiele für Verschlimmerungsfragen sind:

Was wäre, wenn morgen das halbe Team krank ist?

Ihre Mitarbeiter sind nicht motiviert; was würde sie denn noch mehr demotivieren?

Was könnte dazu führen, dass der Kunde jetzt noch abspringt?

Diese Beispiele zeigen, dass Fragenstellen auch etwas Spielerisches und Experimentelles an sich haben kann. Das bedeutet: In wichtigen Gesprächssituationen sollte man immer Vorsicht walten lassen. Mit etwas Neugierde, Mut und Offenheit gegenüber dem Gesprächspartner lassen sich so aber auch ganz neue „Themenwelten“ entdecken und lebendige, anregende oder spannende Gespräche führen.