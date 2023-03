Wie eine schlechte Beziehung zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden entsteht

Warum manche Beziehungen besonders schwierig sind

Um aus diesem Teufelskreis auszubrechen, müssen die Vorgesetzten die Initiative ergreifen. Das fällt sehr schwer. Denn die Führungskräfte sind zwei ganz unterschiedlich wirkenden Kräften ausgesetzt:

Zum einen sollen sie sogenannte Leadership-Kompetenzen besitzen. Sie sollen ihre Mitarbeitenden motivieren. Sie sollen empathisch und authentisch sein, als Vorbild vorangehen und eine positive Beziehung zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pflegen. Ihre eigenen Vorgesetzten erwarten von ihnen vorbildliches Führungsverhalten und das wird ihnen auch von allen Führungsratgebern eingetrichtert.

Zum anderen stoßen sie bei manchen Mitarbeitenden auf Desinteresse, Gleichgültigkeit, manchmal sogar auf Widerstand oder aggressives Verhalten. Die Mitarbeitenden streiten sich (mit dem oder der Vorgesetzten oder untereinander), sie schüren Konflikte oder mobben.

Das passt gar nicht zusammen. Viele Führungskräfte fühlen sich von diesen beiden Kräften zerrieben.

Die Autoren der Ratgeber-Literatur nehmen meistens an, dass die Beziehung zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten professionell und nicht emotional ist. Sie gehen davon aus, dass es sich immer um vernünftige und leistungsbereite Menschen handelt, die sich dann engagieren und für das Unternehmen einsetzen, wenn sich die jeweils anderen auch richtig verhalten.

In der Führungstheorie wird unterstellt: Mitarbeitende warteten nur darauf, dass ihre Vorgesetzten ihre intrinsische Motivation erkennen und in die richtigen Bahnen lenken. Dann läuft alles bestens. In der Praxis ist es aber leider nicht immer so.