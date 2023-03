Wie Mitarbeitende ihre Vorgesetzten beurteilen

Wodurch es zu falschen Beurteilungen kommt

Gerade weil Unternehmen sehr komplexe Gebilde sind, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Fülle von Aufgaben zu bewältigen haben und die Informationsvielfalt in ihrem Arbeitsbereich wächst, brauchen sie einfache Regeln und feste Routinen. So entwickel sie ihre eigenen Regeln und Routinen für ihre Arbeit und für ihre Beziehungen zu Vorgesetzten und Kollegen. Leider führt das auch zu Fehleinschätzungen.

Denn wenn Mitarbeitende gestresst sind, wenn sie emotional aufgewühlt sind, dann übersehen sie vieles oder blenden Informationen unbewusst aus. Bei ihrem Vorgesetzten nehmen sie dann nur das wahr, was in Bezug steht zu ihrem Stress, ihrer vielen Arbeit oder ihrer Überforderung. Der Chef wird so wahrgenommen:

macht noch mehr Arbeit,

weiß nicht, was er will,

kontrolliert ständig,

ist nicht da, wenn ich ihn brauche,

sieht meine Leistungen nicht,

schränkt meine Handlungsspielräume ein.

Die positive Unterstützung wird nicht wahrgenommen, wenn der Vorgesetzte Hilfestellung oder Entlastung anbietet.

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neigen dazu, in allem nur das Schlechte zu sehen. Sie vermuten bei ihren Vorgesetzten eine böse Absicht, wo gar keine dahintersteckt. Vorstellungen, wie etwas sein könnte, verwandeln sich in der Erinnerung in ein „So war es tatsächlich“. Tatsächliche Sachverhalte, Wahrnehmungen und emotionale Bewertung vermengen sich. Auch das festigt Vorurteile und prägt die Meinung und das Verhalten der Mitarbeitenden gegenüber Vorgesetzten.