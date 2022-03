Wie Sie im FMEA-Projektteam zusammenarbeiten

Qualitätskultur im Unternehmen mit FMEA fördern

Die FMEA kann ein wichtiger Bestandteil der lernenden Organisation sein. Deshalb kommt es beim letzten Schritt vorrangig darauf an, deutlich zu machen, was im Rahmen der FMEA analysiert wurde und welche Maßnahmen zur Verbesserung und zur Eingrenzung des Fehlerrisikos beschlossen wurden.

Die FMEA-Projektleitung sollte überprüfen und sichtbar machen, ob und in welchem Umfang diese Maßnahmen dann auch tatsächlich in den betroffenen Bereichen umgesetzt werden. Es sollte überprüft werden, ob sich mit der Zeit die erwarteten Verbesserungen einstellen. Ansonsten kann eine weitere FMEA hilfreich sein.

Schließlich muss die FMEA-Projektleitung die Ergebnisse des Teams im Unternehmen kommunizieren. Sie kann dafür eine spezielle Präsentation erstellen, in der die wichtigen Ergebnisse zusammengefasst sind. Diese richtet sich hauptsächlich an die betroffenen Fachabteilungen, an die Leitung des Qualitätsmanagements, an die Geschäftsleitung und bei Bedarf auch an Kunden oder Lieferanten.

Wenn die FMEA-Erfahrungen ausreichend dokumentiert sind, können andere FMEA-Teams von diesen Erfahrungen profitieren. So entwickelt sich eine positive Fehlervermeidungskultur im ganzen Unternehmen.