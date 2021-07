Wie Sie mit Working Capital Management Ihr Kapital effizient einsetzen

Ineffizienz im Umlaufvermögen sichtbar machen

Mit Geld sollte man sparsam und effizient umgehen. Es muss aber auch investiert werden, damit ein Unternehmen überhaupt funktioniert. Die Sachanlagen in der Bilanz, also Investitionen in Maschinen, Anlagen und Beteiligungen, werden meist sehr genau analysiert und bewertet, ihr Einsatz wird optimiert. Dafür gibt es zahlreiche Methoden und Werkzeuge aus der Investitionsrechnung und zur Analyse der Wirtschaftlichkeit. Demgegenüber gehen Unternehmen mit ihrem Umlaufvermögen oft recht nachlässig um.

Im Rahmen des Working Capital Managements schaut man sich das Umlaufvermögen und das dort gebundene Kapital genauer an. Dahinter stehen meist Prozesse, die dazu führen, dass mehr „arbeitendes Kapital“ im Unternehmen gebunden ist, als eigentlich notwendig wäre. Im Fokus sind vor allem:

Lagerbestände

Forderungen

Verbindlichkeiten

In diesen Bilanzpositionen und den damit verknüpften Bereichen sollen ineffiziente Abläufe und Handlungsweisen identifiziert und vermieden werden. Der Umgang mit dem Umlaufvermögen soll verbessert werden, die Kapitalbindung durch hohe Lagerbestände, unbezahlte Kundenrechnungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten soll minimiert werden. Das Working Capital Management will dafür die notwendigen Methoden und Werkzeuge an die Hand geben.