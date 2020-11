Wofür Andon-Boards eingesetzt werden

Andon-Boards zeigen die wichtigsten Prozesskennzahlen

Das Andon-Board soll allen betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine einfache, aktuelle und schnelle Übersicht über die Leistung des Prozesses geben, für den sie verantwortlich oder in dem sie tätig sind. Die Leistung wird in Form von Kennzahlen ausgedrückt. Damit die Übersicht einfach bleibt, werden nur die wichtigsten Kennzahlen dargestellt, die zeigen, wann ein Eingriff in den Prozess notwendig ist.

Meist geht es bei Andon-Boards nicht um technische Prozesskennzahlen, wie sie in der chemischen und Prozess-Industrie wichtig sind und in der zentralen Anlagensteuerung dargestellt sind (zum Beispiel Temperatur, Stoffzusammensetzung oder Druck). Vielmehr geht es um Aspekte wie Wirtschaftlichkeit, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Arbeitsschutz.

Die dargestellten Kennzahlen sollten auch eine besondere Bedeutung für den Prozess und den Prozessoutput haben. Kennzahlen, die nicht kritisch sind oder immer im grünen Bereich liegen, brauchen nicht visualisiert zu werden. Entscheidend sind solche Kennzahlen, für die es immer wieder Soll-Ist-Abweichungen gibt, die zeigen, wenn schwerwiegende (teure) Folgen drohen, oder die Störungen anzeigen.

Die Prozesskennzahlen auf Andon-Boards können sich dementsprechend auf folgende Aspekte beziehen:

Produktivität

Die Produktivität eines Prozesses kann gemessen werden als produzierte Stückzahl (Output) pro Zeit. Oder als Zeit, die es braucht, um ein Stück eines Produkts herzustellen.

Qualität

Mit Kennzahlen zur Qualität des Prozesses wird dargestellt, ob die hergestellten Produkte (Output) den qualitätsbezogenen Vorgaben entsprechen. Meist erfolgt dies als Anzahl oder Anteil der nichtkonformen Produkte am Ende des Prozesses (Fehlerrate).

Auslastung

Mit Kennzahlen zur Auslastung wird dargestellt, in welchem Maße die verfügbaren Ressourcen und Kapazitäten genutzt werden. Die Auslastung wird meist in Prozent der maximal verfügbaren Kapazität dargestellt.

Kapazität oder Bestand

Die verfügbare Kapazität oder der Bestand an Material und anderen Ressourcen wird in Bezug auf die einzelnen Produktionsfaktoren (Input des Prozesses) dargestellt. Zum Beispiel: verfügbare Mitarbeiter, Lagerbestand, Anzahl einsatzfähiger Maschinen oder Fahrzeuge etc.

Sicherheit oder Störungen

Im Prozess kann es zu Gefahrensituationen oder Unfällen kommen. Die Zahl solcher Ereignisse kann sichtbar machen, wie sehr die Betroffenen und die Verantwortlichen auf die Sicherheit achten. Entsprechend können auch andere Störungen oder Ereignisse verfolgt werden, wenn diese zu Prozessunterbrechungen oder anderen Folgewirkungen führen können. Beispiele sind defekte Maschinen, fehlerhaftes Rohmaterial oder Rechnerabsturz.