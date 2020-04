Wofür Sie eine Entscheidungsvorlage brauchen

Die Folgen einer Entscheidung abschätzen und bewerten

Entscheidungen geschehen in den meisten Fällen im Hinblick auf die zukünftigen Konsequenzen oder Folgen, die mit einer Handlungsoption verbunden sein können. Da niemand in die Zukunft schauen kann, sind diese Folgen mit Unsicherheit behaftet. Um diese Unsicherheit zu reduzieren, braucht der Entscheider entsprechende Informationen, die mit der Entscheidungsvorlage zusammengetragen und aufbereitet werden. Mit Ihrer Entscheidungsvorlage erzeugen Sie also Transparenz über die Konsequenzen, die mit der Entscheidung verbunden sind. Konsequenzen einer Handlungsoption oder eines Lösungsvorschlags können sein:

Vorteile, Erlöse, Gewinne, Chancen oder Möglichkeiten

Nachteile, Kosten, Verluste, Gefahren, Risiken, Einschränkungen

Diese sind für jede Handlungsoption unterschiedlich und müssen entsprechend ermittelt, analysiert und dargestellt werden. Sie müssen in Ihrer Entscheidungsvorlage genau solche Informationen zusammenstellen und erläutern, die über diese Aspekte möglichst zuverlässig und nachvollziehbar Auskunft geben. Der Entscheider verknüpft diese Informationen mit seinen eigenen Informationen, seinem Wissen, seinen Erfahrungen, seiner Einstellung, seinen Werten, seinen Wünschen – und bewertet oder beurteilt diese. So bildet er sich seine Meinung und entscheidet dann.