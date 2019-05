Working Capital Management, Cashflow-Cycle und Lohmann-Ruchti-Effekt

Der Kapazitätserweiterungsfaktor (KEF) nach Lohmann und Ruchti sagt, um welchen Faktor der Bestand an Maschinen wachsen kann, wenn der Cashflow, der den Abschreibungen entspricht, für Erweiterungen und Ersatzbeschaffung genutzt wird. Im genannten Beispiel: Aus den ursprünglich zehn Maschinen werden 17,5 Maschinen, da KEF = 1,75. Bei 17 Maschinen pendelt sich also der Bestand an Maschinen ein, wenn nur aus Cashflow durch Abschreibungen finanziert wird (siehe Abbildung 5).