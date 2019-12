Zielgruppen nach den Sinus-Milieus von SINUS Markt- und Sozialforschung

Werte und Lebenswelten als Merkmale der Kundensegmentierung im Sinus-Modell

Die Sozialwissenschaftler des SINUS-Instituts haben schon 1978 damit begonnen, die (deutsche) Gesellschaft in unterschiedliche Milieus einzuteilen. Maßgeblich für ihre Einteilung sind die Werte und Lebenswelten der Menschen. Deshalb sind im Sinus-Modell die Differenzierungsmerkmale:

Grundorientierung : mit den Ausprägungen „Tradition“ im Sinne von Festhalten oder Bewahren, „Modernisierung/ Individualisierung“ im Sinne von Haben und Genießen oder Sein und Verändern, „Neuorientierung“, die sich ausdrückt in Machen und Erleben oder Grenzen überwinden.

: mit den Ausprägungen „Tradition“ im Sinne von Festhalten oder Bewahren, „Modernisierung/ Individualisierung“ im Sinne von Haben und Genießen oder Sein und Verändern, „Neuorientierung“, die sich ausdrückt in Machen und Erleben oder Grenzen überwinden. Soziale Lage: mit den Ausprägungen der Unterschicht und untere Mittelschicht, Mittelschicht, obere Mittelschicht und Oberschicht; gemessen an Bildung, Einkommen und Beruf

„Die Sinus‐Milieus gruppieren Menschen, die sich in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise ähneln. Grundlegende Wertorientierungen gehen dabei ebenso in die Analyse ein wie Alltagseinstellungen zur Arbeit, zur Familie, zur Freizeit, zu Geld und Konsum. Sie rücken also den Menschen und das gesamte Bezugssystem seiner Lebenswelt ganzheitlich ins Blickfeld.“ [SINUS Markt‐ und Sozialforschung GmbH: Informationen zu den Sinus-Milieus 2018, S. 3]

Nach Meinung der Sinus-Experten spielen soziodemografische Merkmale wie Alter, Beruf oder Einkommen eine geringe Rolle, wenn es um Konsum- und Markenpräferenzen geht. Diese sind vielmehr geprägt von Alltagsbewusstsein, Alltagshandeln und Alltagseinstellungen zu Arbeit, Familie, Freizeit oder Konsum. Ein Sinus-Milieu fasst dann die Menschen zusammen, die sich in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise ähneln, man könnte auch sagen: die den gleichen Lifestyle haben.

Abbildung 2 zeigt die aktuelle Einordnung der (deutschen) Gesellschaft in zehn unterschiedliche Milieus (Stand 9/2018); auch als Kartoffel-Grafik bezeichnet. Solche Milieus finden sich auch in vielen anderen Ländern, können dort aber anders bezeichnet und zusammengesetzt sein, was die Mentalitäten und damit die genauen Merkmale und Anteile der Sinus-Milieus an der Bevölkerung angeht. Bislang gibt es Sinus-Milieus für 45 Länder.