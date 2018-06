Flyer entwickeln

Beschreibung

Flyer sind günstig, flexibel, schnell – und werden daher auch im Internetzeitalter von Unternehmen jeder Art und Größe gerne eingesetzt. Sie lassen sich rasch konzipieren, designen, texten, drucken und verteilen.

Trotzdem oder gerade deshalb gilt: Gehen Sie nicht planlos vor. Sie sollten im Vorfeld überlegen, welche spezifischen Vorteile Ihnen der Flyer bringt, wann Sie ihn einsetzen und wie Sie ihn verteilen. So schaffen Sie die Grundlagen für ein durchdachtes Flyer-Konzept. Für diesen ersten Schritt zu Ihrem Flyer-Konzept, können Sie für Vorlage Ziel, Aufgabe und Einsatz des Flyers klären nutzen.



Wenn Sie mit den Tipps und Beispielen zu Text und Gestaltung Ihren eigenen Flyer entwickelt haben, sollten Sie vor dem Druck die Endkontrolle durchführen. Hierfür hilft Ihnen die Checkliste Flyer texten und gestalten – Endkontrolle. Nun halten Sie bald Ihren gedruckten Flyer in Ihren Händen und können ihn verteilen.



Das besondere Plus: Viele Tipps können Sie auch auf andere Werbemittel übertragen, etwa die Nutzenargumentation oder das Texten von Überschriften. So profitieren Sie gleich mehrfach von diesem Handbuch-Kapitel.