Beschreibung

Mit der Innovationsstrategie legen Sie fest, wie Sie Ihre Innovationen bei Produkten, Dienstleistungen, Prozessen, Service oder Geschäftsmodellen am Markt platzieren. Dabei kommt es darauf an, sich im Vergleich zu Wettbewerbern Vorteile zu verschaffen, die für Ihre Kunden relevant sind. Das kann bedeuten, dass Sie Produktneuerungen und Innovationen immer als erstes Unternehmen auf den Markt bringen. Sie sind aus Sicht der Kunden dann der Pionier. Oder Sie warten ab, wie Innovationen am Markt ankommen und wie sie sich dort durchsetzen – um dann mit eigenen besseren oder kostengünstigeren und ausgereiften Lösungen am Markt zu folgen.



Um die für Ihr Unternehmen, seine Produkte und seine Rahmenbedingungen richtige Innovationsstrategie zu finden, müssen Sie zunächst die Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens im Vergleich zum Wettbewerb kennen. Diese analysieren Sie mit der Vorlage Stärken-Schwächen-Analyse für Innovationsstrategien. Außerdem müssen Sie wissen, welche Potenziale, Möglichkeiten und Chancen einerseits und Gefahren, Bedrohungen und Risiken andererseits die Marktentwicklung prägen könnten. Für diese Analyse finden Sie ebenfalls geeignete Vorlagen.



Das Modell des Produktlebenszyklus hilft dabei, das richtige Timing für Innovationen zu finden. Mithilfe mehrerer Vorlagen machen Sie sichtbar, in welcher Lebensphase sich Ihre Produkte befinden. Dann können Sie auch erkennen, ob die Strategie des Pioniers, des zweiten Folgers oder des späten Folgers vielversprechend ist. Was sich dahinter verbirgt, wird in den Vorlagen dazu erläutert.



Um sich für die richtige Innovationsstrategie zu entscheiden, brauchen Sie Informationen. Das betrifft die Kundenanforderungen, Marktentwicklung und Wettbewerber. Für die Planung und Durchführung Ihrer Informationsrecherche können Sie Vorlagen nutzen wie: Experimente und Tests zur Marktforschung, Wettbewerbsanalyse oder Umfeld, Trends und Strategie bei der Innovations- und Unternehmensplanung. Eine besonders anspruchsvolle, aber sehr hilfreiche Technik für die Planung der Innovationsstrategie sind Szenarien. In diesem Handbuch-Kapitel ist in einer 17-Seiten-Vorlage erklärt, wie Sie dazu vorgehen.