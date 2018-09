Krankenstand mit Fehlzeitenmanagement senken

Beschreibung

Steigt der Krankenstand in der Belegschaft deutlich an, kann das ein Hinweis auf Probleme innerhalb des Unternehmens oder am Arbeitsplatz sein. Um eine gestiegene Krankenquote als Warnhinweis zu verstehen, müssen Sie die Ursachen für die Fehlzeiten analysieren. Liegt es an äußeren Einflüssen wie einer Erkältungswelle oder an vom Arbeitsplatz abhängen Ursachen? Machen Sie sich mithilfe dieses Handbuch-Kapitels bewusst, welche Folgen betriebliche Fehlzeiten haben und warum Sie Strategien zur Fehlzeitenreduktion brauchen.

Wenn Sie das Thema Fehlzeiten- oder Anwesenheitsmanagement angehen wollen, müssen Sie die Arten von Fehlzeiten im Unternehmen und deren Ursachen kennen. Hierfür setzen Sie im ersten Schritt die Fehlzeitenstrukturanalyse ein, die Sie mithilfe des gleichnamigen Excel-Tools durchführen können. Die Fehlzeiten-Arten nach Peter Nieder finden Sie als Powerpoint-Folie übersichtlich dargestellt.

Nach dem Arbeitsschutzgesetz müssen Sie eine Gefährdungsbeurteilung im Unternehmen durchführen. Erfahren Sie, dass der rechtliche Rahmen neben der physischen Gesundheit auch psychische Belastungen berücksichtigt. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Gefährdungen genau unterschieden werden und wie Sie psychischen Gefährdungen entgegenwirken. Außerdem erfahren Sie, wie Sie eine Gefährdungsbeurteilung umsetzen und welche Analysetools Ihnen dabei helfen. Mit der Vorlage Gefährdungsbeurteilung: Betriebsbedingte Ursachen prüfen, protokollieren Sie innerhalb der Gefährdungsbeurteilung, welche Gefährdungen an einem konkreten Arbeitsplatz vorliegen.

Wie können Sie die Krankenquote senken? 13 Interventionsmaßnahmen werden vorgestellt; Sie können damit prüfen, welche Maßnahmen in Ihrem Fall geeignet sind. Um eine wirksame Maßnahme zu ergreifen, müssen Sie wissen, dass Krankenkassen und Unternehmen unterschiedliche Begrifflichkeiten nutzen, um den Krankenstand zu dokumentieren. Außerdem ist die jeweilige Berechnungsmethode (Formel) zu beachten. In diesem Kapitel erfahren Sie mehr zu diesen Themen und erhalten Reflexionsfragen, die Ihnen beim Angehen einzelner Maßnahmen zur Reduzierung der Krankenquote helfen.