Produkthaftung

Kunden und Anwender durch Schadensmanagement und Produktrückruf schützen

Was müssen Unternehmen tun, wenn sie erkennen, dass ihr Produkt beim Anwender einen Schaden anrichtet? In jedem Fall: Sofort aktiv werden! Besonders wichtig ist, Kunden, Anwender und Aufsichtsbehörden transparent und angemessen zu informieren. Was außerdem ratsam ist, lesen Sie in diesem Abschnitt.