Projektcontrolling mit Kennzahlen

Beschreibung

Wie kann ich sicherstellen, dass mein Projekt erfolgreich verläuft? Diese Frage stellt sich bei jedem Projekt immer wieder neu. Hier hilft eine konsequente Projektsteuerung, die auf aussagefähigen Kennzahlen basiert. Erfahren Sie in diesem Handbuch-Kapitel, wie Sie Projektkennzahlen für das Projektcontrolling entwickeln und einsetzen.

Die Project Scorecard, angelehnt an das Konzept der Balanced Scorecard (BSC), hat sich in der Praxis für die Entwicklung und Umsetzung von Kennzahlen für das Projektcontrolling bewährt. Bereits bei der Projektvorbereitung fixieren Sie dazu Ihre Projektziele im Projektantrag. Diese Projektziele gilt es im Projektteam zu systematisieren, zu gewichten und schließlich so präzise wie möglich zu formulieren. Welche Teilschritte hierbei notwendig sind und welche Vorteile diese Vorgehensweise hat, erfahren Sie in diesem Kapitel. Aus den Projektzielen leiten Sie Ihre Kennzahlen ab. Anhand von Beispielen sehen Sie, welche Kennzahlen Sie formulieren und für das Projektcontrolling einsetzen können.

Stehen die Projektkennzahlen fest, gilt es die Anforderungen an das Steuerungssystem zu analysieren und zu formulieren. Daraus können Sie ein Kennzahlen-Cockpit für Ihr Projektmanagement erstellen. Erfahren Sie, wie Sie dieses Kennzahlensystem Schritt für Schritt entwickeln.

Ihr Nutzen: Sie lernen den Aufbau und den Einsatz einer Project Scorecard für das Projektmanagement kennen. Erhalten Sie durch Praxisbeispiele das Handwerkszeug, um erfolgreich eine eigene BSC für das Controlling Ihrer Projekte aufzubauen und anzuwenden. Dabei erkennen Sie, welche Kennzahlen sich für das Projektcontrolling bewährt haben und wie Sie diese für Ihren Bereich nutzen können.

Zur Unterstützung Ihrer Arbeit erhalten Sie Vorlagen zur Definition des Zielkatalogs Ihrer Projektziele und zur Ableitung der Kennzahlen, eine Vorlage für einen Kennzahlensteckbrief (auch Kennzahlenformblatt genannt) sowie zwei Beispiele als Vorlage für einen Kennzahlensteckbrief. Die einzelnen Schritte beim Projektcontrolling finden Sie in der Checkliste Projektcontrolling: Das Wesentliche zusammengefasst.