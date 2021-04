Beschreibung

In diesem Handbuch-Kapitel ist eine Excel-Vorlage für die Projektplanung Schritt für Schritt beschrieben. Sie erledigen mit dieser Vorlage und der Beschreibung alle grundlegenden Aufgaben der Projektplanung in einem Tool.

Folgende Kernaufgaben der Projektplanung sind in diesem Tool abgedeckt:

Projektstrukturplan mit allen Aufgaben und Arbeitspaketen erstellen

benötigte Ressourcen und Partner (intern und extern) ermitteln, die diese Ressourcen zur Verfügung stellen

Ressourceneinsatz planen, wann welche Ressource in welcher Menge benötigt wird

den zeitlichen Projektablauf planen und einen Terminplan für die Arbeitspakete und Aufgaben sowie für Meilensteine erstellen (Gantt-Diagramm oder Balkenplan)

Projektkosten ermitteln

Die Projektkosten ergeben sich aus den Kostensätzen pro Einheit, die mit dem Ressourceneinsatz verbunden sind. Zum Beispiel berechnen Sie mit dem Excel-Tool die Personalkosten mit dem Personalstundensatz und der Anzahl der Personalstunden, die für das Projekt aufgewendet werden (getrennt nach einzelnen Personen).

Mit dem Terminplaner in diesem Excel-Tool zeigen Sie, in welchem Zeitraum Ressourcen benötigt werden und welche Kosten in dieser Zeit dadurch anfallen. Mit den Reports in diesem Excel-Tool werten Sie die Kosten durch Filtereinstellungen nach unterschiedlichen Kriterien aus; zum Beispiel nach Kostenart oder nach Zeitraum.