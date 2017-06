Beschreibung

Projektprozesse sind standardisierte Vorgehensmodelle für solche Projekte, die sich in Unternehmen wiederholen, beispielsweise in den Bereichen Produktentwicklung, Softwareentwicklung und IT-Projektmanagement sowie im Bauprojektmanagement. In diesem Kapitel des Management-Handbuchs sind für Projekte beispielhaft alle relevanten idealtypischen Prozesse, Teilprozesse und Prozessschritte grafisch dargestellt. Auch die im jeweiligen Teilprozess zu beachtenden Aufgaben, Fähigkeiten und die benötigten Wissensfelder sind aufgeführt.



Sie erhalten vier Visio-Dateien für Microsoft Visio, die Ihnen jeweils eine übersichtliche Darstellung der Projektprozesse Ihres Projekts über den gesamten Projektverlauf liefern. Die Visio-Dateien für die Projektprozess-Darstellungen enthalten die Projektprozesse:



Analyse und Definition Planung Durchführung und Überwachung Abschluss

Mit den Visio-Dateien ist ein leichtes Anpassen der Projektprozesse an unternehmensspezifische oder projektspezifische Besonderheiten möglich.

Für jeden der vier Projektprozesse erhalten Sie außerdem je eine Vorlage Aufgaben, Fähigkeiten und Wissensfelder im Teilprozess. Darin werden die Aufgaben der Projektleitung in den jeweiligen Prozessschritten und die Anforderungen an sie genannt.



Wenn Sie mit Projektprozessen arbeiten, können Sie eine einheitliche Struktur und Systematik in die Initiierung, Planung, Steuerung und Abwicklung von Projekten bringen. Das verbessert die Qualität der Projektergebnisse, grenzt Projektrisiken ein und sorgt dafür, dass das Projekt „in time“ und „in budget“ bleibt. Außerdem nutzen Sie so die Vorteile der beiden Management-Disziplinen Projektmanagement und Prozessmanagement.