Beschreibung

Quality Function Deployment (QFD) ist eine wichtige und wirksame Methode im Produktmanagement. Damit prüfen Sie, wie wettbewerbstauglich Ihre Produkte sind. Sie analysieren, was die Kunden wollen und halten die Ergebnisse als gewichtete Kundenanforderungen fest. Dabei beziehen Sie auch solche Kundenwünsche mit ein, die vom Kunden gar nicht explizit formuliert, aber bei Vorhandensein von ihm honoriert werden; sogenannte Begeisterungsmerkmale.



Dann analysieren Sie Ihre Produkte, einzelne Produktkomponenten und Produktfunktionen insbesondere auf:



Beitrag zur Erfüllung der Kundenanforderungen und zur Steigerung der Kundenzufriedenheit

Leistungsfähigkeit und technische Lösungen im Vergleich zum Wettbewerb

Optimierungspotenzial und Maßnahmen zur Verbesserung einzelner Leistungsmerkmale mit konkreten Zielvorgaben

In diesem Handbuch-Kapitel erarbeiten Sie Schritt für Schritt ein House of Quality, in dem die relevanten Informationen und Bewertungen einfach und anschaulich dargestellt sind. Dabei nutzen Sie die Methode des Quality Function Deployment. Sie können dies am besten mit der Excel-Vorlage House of Quality in vier Stufen entwickeln durchführen. Die einzelnen Schritte des QFD sind in der Vorlage Aufbau House of Quality und Ablauf des Quality Function Deployment genau visualisiert und hergleitet.



Weitere Vorlagen unterstützen Sie bei den einzelnen Schritten. Unter anderem klären Sie mit der Vorlage Beziehung zwischen Leistungsmerkmalen und Kundenanforderungen analysieren, welche einzelnen Leistungsmerkmale und Produktkomponenten oder Produktfunktionen wichtig sein können. Einzelne Beispiele für ein House of Quality zeigen, wie Ihr Ergebnis aussehen kann.



Schließlich leiten Sie aus den QFD-Ergebnissen Maßnahmen ab, um Ihr Produkt zu verbessern. Diese halten Sie im Maßnahmenplan fest. Alle Schritte gehen Sie idealerweise gemeinsam mit den Produkt-Experten und Know-how-Trägern in Ihrem Unternehmen sowie mit Vertrieb, Verkauf und Kunden. Dabei hilft, wenn Sie einen QFD-Workshop durchführen, den Sie mit der Vorlage Ablaufplan für einen QFD- Workshop vorbereiten und gestalten.