SAP-Projekte erfolgreich durchführen

Beschreibung

SAP-Projekte erscheinen zunächst aufwendiger und komplexer als andere IT-Projekte. Durch die richtige Herangehensweise lässt sich ein SAP-Projekt mit einem reduzierten Aufwand und einem hohen Mehrwert für jedes Unternehmen realisieren. Die in diesem Handbuch-Kapitel vorgestellte Vorgehensweise und die dazugehörigen Erfolgsfaktoren lassen Ihr SAP-Projekt zu einem erfolgreichen SAP-Projekt werden.

Zunächst werden die Besonderheiten eines SAP-Projekts und die Abgrenzungen und Überschneidungen zu anderen IT-Projekten erläutert. Hierbei wird auf die verschiedenen Arten und dem Umfang eines SAP-Projekts eingegangen. Ergänzend wird der Unterschied zwischen der Verwendung von SAP-Standard-Funktionalitäten und Eigenentwicklungen im SAP-System erläutert. Außerdem erkennen Sie, wie wichtig die Einbindung der relevanten Stakeholder eines SAP-Projekts ist. Dazu können Sie mit der Vorlage Stakeholder im SAP-Projekt die entsprechenden Personen und Gruppen identifizieren und bewerten. Anschließend können Sie geeignete Maßnahmen zur Einbindung planen.

Aufbauend auf den SAP-spezifischen Grundlagen wird im Abschnitt „Ablauf eines SAP-Projekts“ ein Best-Practice-Ablaufplan vorgestellt und erläutert. Die einzelnen Projektphasen, Projektinitiierung, Projektdurchführung und Produktivsetzung, werden betrachtet, und es werden vertiefend die SAP-spezifischen Aktivitäten in einem SAP-Projekt in den einzelnen Phasen beschrieben. Diese sind in der Checkliste SAP-Projekt übersichtlich aufgeführt. Er hilft Ihnen, Ihr eigenes Raster und einen Standard für alle SAP-Projekte in Ihrem Unternehmen zu definieren.

Abschließend werden die SAP-spezifischen Erfolgsfaktoren aufgeführt. Beachten Sie diese Faktoren in Ihrem Projekt, da hier die meisten Risiken und Stolperfallen stecken. Dann steht einem Projekterfolg nichts im Wege.