Beschreibung

Mit der Wertanalyse können Sie Produkte, Dienstleistungen und Prozesse Ihres Unternehmens systematisch und zielgerichtet verbessern. Wichtig ist, dass Sie die in Normen gefasste und standardisierte Systematik des Wertanalyse-Arbeitsplans strikt einhalten und dabei auf einen Mix aus Methoden und Werkzeugen zugreifen können.



Ziel dabei ist, den Wert des Wertanalyse-Objekts für den Kunden zu verbessern, indem gezielt Funktionen optimiert oder neue Lösungen gefunden werden. Außerdem können mit der Wertanalyse die Kosten für Komponenten, Baugruppen oder Teile erheblich reduziert werden, sodass das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert wird und der Gewinn für das Unternehmen gesteigert werden kann.



In diesem Handbuch-Kapitel finden Sie eine detaillierte Beschreibung zum Ablauf der Wertanalyse – gemäß Wertanalyse-Arbeitsplan. Sie werden mit der Vorlage Ablaufplan zur Wertanalyse als Projektleitung und mit Ihrem Wertanalyse-Team Schritt für Schritt durch ein Wertanalyse-Projekt geführt. Die einzelnen Schritte können Sie auch in der Excel-Übersicht Wertanalyse-Arbeitsplan darstellen und den Fortgang im Projekt überwachen.



Dabei helfen Ihnen Excel-Vorlagen für die Analyse und Bewertung von Funktion und Kosten Ihres bestehenden Produkts und der von Ihnen entwickelten Ideen und Lösungsansätze. Zum Beispiel das Funktionendiagramm, Funktionskostenmatrix oder Komponentenkosten eines Produkts und Wertbeitrag gegenüberstellen.



Die Ergebnisse der Wertanalyse können Sie im Abschlussbericht oder im Wertstudienbericht erläutern. Dazu finden Sie Vorlagen mit möglichen Inhalten und der Gliederung. Außerdem können Sie die Ergebnisse vor einem Entscheidungsgremium präsentieren. Nutzen Sie dazu die Powerpoint-Vorlage Präsentation der Entscheidungsvorlage zum Wertanalyse-Projekt. Besonders hilfreich ist, wenn Sie sich an dem ausgearbeiteten Beispiel für eine Wertanalyse orientieren. Sie finden dies in dem Beispielbericht für einen Infusionsflaschenaufhänger (in Krankenhäusern): Beispiel einer Wertanalyse, Ablauf, Aufbereitung und Dokumentation.