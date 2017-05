Planen Sie die Ziele und die damit verbunden Maßnahmen so, dass sie sich wie ein Puzzleteil in die Unternehmensziele einfügen lassen und diese unterstützen. Gerade im Budgetprozess werden materielle Ziele, wie zum Beispiel Umsatz, Erlöse oder Kunden geplant. Ebenso wichtig sind aber auch immaterielle Ziele, also Verhalten oder Potenzial, wie beispielsweise Kundenzufriedenheit, Qualität der Produkte oder Kompetenzentwicklung. In der Praxis hat sich gezeigt, dass immaterielle Ziele wichtige Voraussetzungen für die Erreichung materieller Ziele sind.