Grundsätzlich können alle Mitarbeiter eines Unternehmens, angefangen von der 450-Euro-Kraft über befristete Mitarbeiter bis hin zum angestellten Geschäftsführer an einer Wertguthabenvereinbarung teilnehmen. Voraussetzung: Das Unternehmen schließt diese nicht auf Grundlage des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes aus. Geschäftsführer in herrschender Gesellschafterstellung sind jedoch von der Teilnahme an Lebensarbeitszeitkonten ausgeschlossen.