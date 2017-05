Die gesetzlichen Grundlagen für die Beteiligung behinderter Menschen am Arbeitsleben sind im Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) festgelegt. Hier werden die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen geregelt:

Hilfen für den Erhalt oder das Erlangen eines Arbeitsplatzes (Beratungs- und Vermittlungsleistungen, Trainingsmaßnahmen, Mobilitätshilfen).

Besondere Berufsvorbereitungsmaßnahmen.

Schaffen von Voraussetzungen, um an beruflichen Weiterbildungen teilnehmen zu können.

Hilfe, um Behinderten eine angemessene und geeignete Beschäftigung oder Selbständigkeit zu ermöglichen oder zu erhalten.



Das SGB IX legt fest, wann Menschen als behindert gelten. In § 2 Abs. 1 heißt es: „Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“



Als schwerbehindert gelten Menschen i.S.v. § 2 Abs. 2 SGB IX, wenn ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt. Denen gleichgestellt sollen Menschen sein mit einem Behinderungsgrad von weniger als 50, aber mindestens 30.