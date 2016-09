Macht in Unternehmen wird meist einseitig als die Macht der Führungskräfte gegenüber den Mitarbeitern definiert. Aber auch die Mitarbeiter können Machtmittel gegenüber ihren Vorgesetzten einsetzen. Sie verstärken in Diskussionen ihre Argumente mit Machtargumenten.



Beispiel: Ein Kunde, der Forderungen stellt und mit dem Abbruch der Geschäftsbeziehung droht, wird vom Mitarbeiter zitiert – letztlich aber nur, weil der Mitarbeiter eine Vergünstigung für diesen Kunden haben möchte. Bleiben Sie gegenüber solchen Mitarbeitern streng bei der Sache. Beispiel: „Der Kunde argumentiert hier auf Basis seines Umsatzes vom letzten Jahr. Dieses Jahr jedoch hat er kaum noch Bestellungen getätigt, deshalb erhält er auch keine Rabatte mehr.“

Manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen ihre Macht auch in subtiler Weise ein. Sie kennen ihre Vorgesetzten und wissen genau, was diese wollen. Hier zeigen sie Empathie. Deshalb erledigen sie ihre Arbeit nicht so, dass das Ergebnis gut ist, sondern so, dass die Führungskraft zufrieden ist – und setzen so indirekt ihre eigenen Interessen durch. Auch dieses Machtspiel müssen Sie als Führungskraft mit Empathie durchschauen.