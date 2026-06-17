Der richtige Excel-Diagrammtyp für jede Fragestellung

Schritt 3: Das Diagramm erstellen

Erst jetzt wird das Diagramm erstellt. Excel bietet eine riesige Palette an Diagrammtypen. Dazu gehören auch „moderne Varianten“ wie Treemaps, Sunburst oder Karten-Diagramme.

Wählen Sie den in Schritt 1 definierten Typ aus, anstatt auf die „empfohlenen Diagramme“ zu vertrauen.

Achtung: Drei Excel-Standards verfälschen Ihre Botschaft am häufigsten

y-Achse beginnt nicht bei Null

Bei Balken- und Säulendiagrammen muss die Wertachse immer bei null starten, sonst übertreiben Sie Unterschiede optisch. Bei Liniendiagrammen hingegen kann eine abgeschnittene Achse sinnvoll sein, um kleine Schwankungen sichtbar zu machen – hier kommt es auf Ihren Kontext an.

Sekundärachse ohne Not

Zwei unterschiedlich skalierte Achsen erzeugen oft Schein-Korrelationen. Nutzen Sie eine Sekundärachse nur, wenn es gute Gründe dafür gibt, und beschriften Sie beide Achsen eindeutig.

Automatische Farben und Legenden

Excel setzt bunte Standardfarben und platziert die Legende rechts. Ersetzen Sie das durch eine einzige Signalfarbe für die Kernaussage und beschriften Sie Datenreihen direkt im Diagramm.

Tipp: Bei Mischformen (zum Beispiel Umsatz und Umsatzanteil) greifen Sie zu einem Kombi-Diagramm (Säule und Linie). Das ist in Excel mit zwei Klicks möglich und oft die eleganteste Lösung, wenn eine einzelne Kategorie nicht ausreicht.