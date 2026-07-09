Die Geschichte hinter der ersten Kryptowährung

Eine Reaktion auf das traditionelle Finanzsystem

Der Ursprung der Kryptowährungen liegt in der Finanzkrise von 2008. In dieser Zeit verloren viele Menschen das Vertrauen in Banken und andere Finanzinstitutionen. Gleichzeitig entstand der Wunsch nach einem System, in dem Transaktionen ohne zentrale Instanz durchgeführt werden können.

Kurz nach Beginn der Krise veröffentlichte ein anonymer Entwickler oder eine Entwicklergruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto ein Dokument, das ein neues digitales Zahlungssystem beschrieb. Dieses System sollte vollständig über ein Netzwerk von Nutzern funktionieren.

Die Idee war revolutionär. Anstelle einer Bank sollte ein Netzwerk von Computern gemeinsam darüber entscheiden, welche Transaktionen gültig sind.