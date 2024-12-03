Excel PIVOTMIT-Funktion Schritt für Schritt erklärt

Syntax der PIVOTMIT()-Funktion

Die Syntax von PIVOTMIT() ist simpel und flexibel gestaltet:

=PIVOTMIT(row_fields; col_fields; values; function; [field_headers]; [row_total_depth]; [row_sort_order]; [col_total_depth]; [col_sort_order]; [filter_array]; [relative_to])

Zur Bedeutung dieser Parameter der PIVOTMIT()-Funktion:

row_fields – Zeilenfelder der Pivot-Tabelle: Ein spaltenorientiertes Array oder ein Bereich, der die Werte enthält, die zum Gruppieren von Zeilen und Generieren von Zeilenüberschriften verwendet werden. Das Array oder der Bereich kann mehrere Spalten enthalten. Wenn ja, enthält die Ausgabe mehrere Zeilengruppenebenen.

col_fields – Spaltenfelder der Pivot-Tabelle: Ein spaltenorientiertes Array oder ein Bereich, der die Werte enthält, die zum Gruppieren von Spalten und Generieren von Spaltenüberschriften verwendet werden. Das Array oder der Bereich kann mehrere Spalten enthalten. Wenn ja, weist die Ausgabe mehrere Spaltengruppenebenen auf.

values – Werte der Pivot-Tabelle: Ein spaltenorientiertes Array oder ein Bereich der zu aggregierenden Daten. Das Array oder der Bereich kann mehrere Spalten enthalten. Wenn ja, enthält die Ausgabe mehrere Aggregationen.

function – Aggregationsfunktion für die Werte der Pivot-Tabelle, wie zum Beispiel: SUMME / PROZENTVON / MITTELWERT / MEDIAN / ANZAHL / ANZAHL2 / MAX / MIN / PRODUKT / MATRIXZUTEXT / TEXTKETTE / STABW.S / STABW.N / VAR.S / VAR.P / MODUS. EINF / LAMBDA. Diese Funktion definiert, wie die Werte (values) aggregiert werden.