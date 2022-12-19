Mit Excel-Funktion ZUSPALTE() aus vielen Spalten eine machen

Erfassen Sie dazu einfach in der ersten Zelle der Spalte, in der Sie die Daten in einer Liste zusammenführen wollen, die Formel:

=ZUSPALTE(A2:D4;0)

Excel listet daraufhin alle Daten des Bereichs zeilenweise untereinander auf. Und das Beste daran ist, dass diese Funktion dynamisch ist. Ändern sich die Werte in der Matrix, dann wird die „neue“ Liste sofort aktualisiert.