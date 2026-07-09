Was beim Trennungsmanagement zu beachten ist

Ein professioneller Trennungsprozess umfasst weit mehr als das Abarbeiten organisatorischer Aufgaben. Er berücksichtigt gleichermaßen die Perspektive der ausscheidenden Person, des Teams und der gesamten Organisation.

Unabhängig davon, von welcher Seite die Kündigung ausgeht, lassen sich fünf typische Phasen unterscheiden:

Entscheidung zur Trennung Vorbereitung des Trennungsgesprächs Durchführung des Gesprächs Nachbereitung Neuausrichtung inklusive Lessons Learned

Wenn die Kündigung durch Mitarbeitende selbst erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass eine tragfähige Beziehung bestehen bleibt und die beschriebenen Potenziale genutzt werden können. Gleichwohl gilt: Auch Trennungen, die vom Unternehmen ausgehen, sollten professionell und respektvoll gestaltet werden.

Eine Kündigung betrifft nicht nur die Person, die das Unternehmen verlässt. Ebenso wichtig ist die Begleitung derjenigen, die bleiben. Führungskräfte und Human Resource (HR) sind hier besonders gefordert.

Verlässt beispielsweise eine Führungskraft das Unternehmen, kann dies Unsicherheit auslösen und im schlimmsten Fall weitere Kündigungen innerhalb des Teams nach sich ziehen.