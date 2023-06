Strategische Bedeutung der zu besetzenden Stelle klären

Mit der folgenden Excel-Vorlage stellen Sie zunächst fest, welche strategische Relevanz eine Stelle gemeinsam mit der möglichen Besetzung durch Bewerberinnen und Bewerber hat. Je bedeutsamer die Stelle, desto mehr Sorgfalt sollten Sie in den Prozess der Personalbeschaffung legen.

Welche Bedeutung eine Stelle für Ihr Unternehmen hat, stellen Sie in einem Portfolio-Diagramm dar. So werden die Stellen sichtbar, die für den Erfolg Ihres Unternehmens besonders wichtig sind und wo sich gleichzeitig Schwierigkeiten bei der Besetzung der Stelle zeigen können. Es ergeben sich also Felder unterschiedlicher Herangehensweisen für die Stellenbesetzung und Personalbeschaffung.