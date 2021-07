Beschreibung

Die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern kann für ein Unternehmen erfolgskritisch sein. Denn damit wird eine Person mit Aufgaben und Verantwortung betraut, die für das Unternehmen wichtig sind. Je positiver oder negativer die Folgen einer guten oder schlechten Wahl sind, desto mehr lohnt sich der Aufwand in das Personalauswahlverfahren. Das gilt auch dann, wenn es um Personalentwicklung und Qualifizierung von internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht. Damit wird viel Geld in eine Person investiert, und das sollte erfolgversprechend sein.



Die einfachste und am weitesten verbreitete Variante der Personalauswahl ist das unstrukturierte Interview. Es kostet etwas Zeit, aber kaum Geld. Doch immer, wenn damit das Risiko von Fehlentscheidungen und falscher Auswahl groß ist, sollten weitere Instrumente und Methoden zur Prüfung und Bewertung von Bewerbern und Mitarbeitern eingesetzt werden. Sie sind in diesem Handbuch-Kapitel unter dem (hier erweiterten) Begriff des Assessment-Centers zusammengefasst und dargestellt. Ob diese Instrumente und Methoden für Ihre Ziele und Zwecke geeignet sind, ermitteln Sie mit der Vorlage Zwecke und Ziele der Personalauswahl. Daraufhin können Sie entscheiden, welche Instrumente zur Personalauswahl geeignet sein können – auf der Grundlage Ihrer bisherigen Erfahrungen.



Wenn Sie einen Mix von Instrumenten und Methoden einsetzen wollen, müssen Sie das Personalauswahlverfahren ausführlich planen und vorbereiten. Dafür finden Sie in diesem Kapitel ein Beispiel in der Vorlage Ablaufplan für Assessment-Center. Den dort vorgestellten Ablaufplan können Sie in einer weiteren Vorlage als Planungshilfe nutzen. In dieser Vorlage sind zahlreiche Instrumente, Übungen, Aufgaben und Simulationen für die Teilnehmer am Assessment-Center genannt, für die Sie dann jeweils eine Vorlage und Beobachtungsbögen oder Musterlösungen für die zu bewertenden Personen finden. Damit haben Sie einen einfachen und für die Praxis gut nutzbaren Instrumentenkoffer für Ihre Personalauswahlverfahren, Assessment-Center und die wichtigen Personalentscheidungen.