Bewerbungsgespräch als wichtigstes Auswahlverfahren

Das Bewerbungsgespräch ist das wichtigste und am häufigsten genutzte Auswahlverfahren. So kann man einen persönlichen Eindruck von einer Bewerberin oder einem Bewerber gewinnen. Fragen, die mit den Bewerbungsunterlagen noch offen geblieben sind, werden geklärt.

Es kann geprüft werden, ob die versprochenen Kompetenzen und Leistungen auch vorhanden sind. Und man kann gegenseitig feststellen, ob man auf einer emotionalen Ebene zueinander passt – ob die Chemie stimmt.

Gleichzeitig kann sich auch die Bewerberin oder der Bewerber beim Bewerbungsgespräch ein Bild vom Unternehmen machen. Der Kandidat kann prüfen, ob er dort arbeiten will. Denn wer erst nach dem ersten Arbeitstag feststellt, dass er in diesem Unternehmen, mit seinen Führungskräften und der Unternehmenskultur fehl am Platz ist, wird sich schnell wieder etwas anderes suchen.

Bewerberinnen und Bewerber haben folgende Fragen, die im Bewerbungsgespräch geklärt werden sollten:

Wer ist der potenzielle Vorgesetzte?

Mit wem sollen sie zusammenarbeiten?

Was sind die konkreten Aufgaben?

Welche Anforderungen werden an sie gestellt?

Wie sieht der Arbeitsplatz aus?

Welche technische Ausstattung steht zur Verfügung?

Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es?

Welche Erwartungen und Möglichkeiten gibt es in Bezug auf Reisetätigkeiten, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice ...?

Welche Möglichkeiten gibt es, private Interessen, Verpflichtungen und Pläne mit den Anforderungen des Unternehmens zu vereinbaren? (Beispiele: Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen oder allgemein Work-Life-Balance)

Wie hoch ist das Gehalt?

Welche Leistungen bietet das Unternehmen außerdem an? (Beispiele: Geschäftswagen, Altersvorsorge etc.)

Was zeichnet das Unternehmen und seine Produkte aus?

Wenn eine positive Grundlage geschaffen ist, können beim Bewerbungsgespräch bereits Aspekte besprochen werden, die für die Gestaltung des Arbeitsvertrags oder für die Einarbeitung der neuen Mitarbeiterin oder des neuen Mitarbeiters wichtig sind.