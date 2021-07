Assessment-Center planen, vorbereiten und durchführen

Qualitätskriterien für Auswahlverfahren und Assessment-Center

Wenn Sie definieren, was mit einem Prüfungs- und Bewertungsverfahren erreicht werden soll und welche Grade der Zielerreichung für Sie wünschenswert sind, dann ist es nur noch ein Schritt, um Qualitätskriterien für Ihr Assessment-Center festzulegen. Natürlich gibt es in Deutschland eine passende Norm. Aber die Qualitätskriterien zur berufsbezogenen Eignungsdiagnostik, die in der DIN 33430 genannt sind, sind nicht so hilfreich wie die des „Arbeitskreis Assessment-Center e. V., Forum für Personalauswahl und Personalentwicklung“.

Dessen Qualitätskriterien umfassen folgende Punkte:

Zielfestlegung und daraus abgeleitete Anforderungsorientierung

Verhaltensorientierung, also Beobachtung des Tatsächlichen und Ausschluss vorgefasster Meinungen

kontrollierte Subjektivität, um aus der Spannbreite der beobachteten Tatsachen belastbare Faktoren abzuleiten

Simulationsprinzip, um Tests nahe der geforderten Praxisaufgaben zu gestalten

Individualitätsprinzip, um jedem Teilnehmer gerecht zu werden

Systemprinzip, das heißt, dass realistische Zielvorgaben, ganzheitliche Beobachtung, Wiederholung und Feedback eine Einheit bilden sollen

Lernorientierung, um in einem selbstreferenziellen Prozess eine Qualitätssteigerung zu sichern

Wenn Sie den Entschluss gefasst haben, Ihre Auswahlverfahren zu qualifizieren, dann wählen Sie Instrumente und Methoden aus dem Repertoire der Assessment-Center aus, die für Ihre Zwecke hilfreich sind.