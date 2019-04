Berufliche Fortbildung und Weiterbildung

Beschreibung

Lebenslanges Lernen ist in vielen Unternehmen Programm und gehört für die meisten Mitarbeiter zur Normalität. Hier steht die Personalentwicklung vor der Herausforderung, für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter die passende Weiterbildung oder Fortbildung zu finden. Aber auch ohne Teilnahme an einer Maßnahme der betrieblichen Weiterbildung qualifizieren sich Mitarbeiter auf eigene Kosten weiter, weil sie damit ihre Karrierechancen erhöhen oder sich umorientieren wollen. Auch dann gilt es, den Bedarf an Weiterbildung oder Fortbildung richtig einzuschätzen. Aus dem Stärken- und Schwächenprofil einzelner Mitarbeiter oder einer Abteilung lässt sich der Bildungsbedarf ableiten. Bei diesem Prozess hilft Ihnen die gleichnamige Vorlage weiter.

Der Weiterbildungsmarkt bietet eine Fülle von Trainings, Seminaren und weiteren Bildungsangeboten. Dabei werden unterschiedliche Lernformen und Lernformate angeboten. Hier sollten Sie zwischen den Vor- und Nachteilen des entsprechenden Bildungsangebots abwägen. Hinzu kommt, dass Sie die Qualität der Weiterbildung oder Fortbildung prüfen sollten. Das können Sie mit der Checkliste Qualitätskriterien an ein Kursangebot prüfen tun. Fragen Sie nach den Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter, wenn diese eine Weiterbildungsmaßnahme in Anspruch genommen haben. Hierzu können Sie die Vorlage Bildungsmaßnahme evaluieren nutzen.

Wann ist der passende Zeitpunkt für eine Fortbildung oder Weiterbildung? Und was muss bei der Budgetplanung beachtet werden? Lesen Sie dazu Tipps und Hinweise in diesem Handbuch-Kapitel und nutzen Sie die Excel-Vorlage Weiterbildung – Budgetplanung, um das Weiterbildungsbudget für einzelne Abteilungen oder Weiterbildungsangebote leicht und übersichtlich aufzuführen.

Die Teilnehmenden an einem Seminar oder Training sind für den Transfer des Erlernten in Ihre Praxis mit verantwortlich. Nutzen Sie deshalb für die Vor- und Nachbereitung Ihrer Weiterbildungsmaßnahme oder für die ihrer Mitarbeiter die Fragen und Hinweise in der Checkliste Seminarteilnahme richtig vorbereiten und nachbereiten.