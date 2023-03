Für wichtige, unternehmensweit wirksame Veränderungsprozesse werden zunehmend interne Arbeitsgruppen in Form crossfunktionaler Teams eingesetzt. Der notwendige Zeitbedarf und die realisierbaren Ergebnispotenziale können so hoch sein, dass es sich lohnt, Projektleiter oder Projektleiterinnen auf Zeit einzusetzen.

Diese Mitarbeitenden nehmen die Funktion „Projektleitung“ neben ihrer Stammfunktion wahr oder arbeiten nur noch für dieses Projekt. In einem solchen Team eine Leitungsfunktion zu übernehmen oder als Teammitglied an diesen Projekten mitzuarbeiten, stellen hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten dar. Wer wichtige Projekte leitet, kann mit der Zeit in die Hierarchie übernommen werden und so eine Karrierechance bekommen.