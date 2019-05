Beschreibung

Führungskräfte müssen regelmäßig sowie anlassbezogen Mitarbeitergespräche führen über Unternehmensziele, Aufgaben, Arbeitsergebnisse, die Zusammenarbeit und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten Ihrer Beschäftigten. Jedes Ziel und jede Gesprächssituation verlangen einen eigenen Gesprächstyp. Sie können unterscheiden:

Gespräch zur Aufgabendelegation

Kritikgespräch

Beratungsgespräch oder Informationsgespräch

Mitarbeitergespräch zur Mitteilung von Entscheidungen

Mitarbeitergespräch zur Überzeugung

Konfliktgespräch oder konfrontatives Gespräch

In der Vorlage Typen von Mitarbeitergesprächen unterscheiden finden Sie die verschiedenen Gesprächstypen mit den jeweiligen Merkmalen und Anwendungsgebieten auf einen Blick zusammengestellt. Damit können Sie prüfen, welcher Gesprächstyp der Situation in Ihrem Fall angemessen ist.



Für alle Typen des Mitarbeitergesprächs gilt: Das Gespräch muss gut vorbereitet werden. Hierfür können Sie die ausführliche Vorlage Gesprächsleitfaden für Mitarbeitergespräche nutzen. Mit den darin enthaltenen Aspekten und Fragen zu unterschiedlichen Themen können Sie das Gespräch Schritt für Schritt vorbereiten und mit dem Formular Mitarbeitergespräche dokumentieren alle wichtigen Punkte festhalten.



Als Führungskraft delegieren Sie Aufgaben und müssen dafür sorgen, dass diese entsprechend erledigt werden. Führen Sie bei wichtigen Aufgaben ein Delegationsgespräch, in dem Sie Aufgaben systematisch entlang der W-Fragen delegieren. Mit der gleichnamigen Vorlage behalten Sie zudem den Überblick über die wichtigen Aufgaben, die Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übertragen haben.



Viele Führungskräfte scheuen offene Kritik, wenn sie beispielsweise mit einer Arbeitsleistung unzufrieden sind. Doch das Kritikgespräch ist notwendig, damit keine Konflikte entstehen. Lesen Sie, welche Punkte beim Kritikgespräch wichtig sind, um Einsicht bei den Mitarbeitenden zu erreichen. In einer Checkliste finden Sie Formulierungsbeispiele für verschiedene Situationen eines Kritikgesprächs. Und weil Kritik nicht von allen positiv angenommen wird, ist es hilfreich, sich die Checkliste Formulierungsbeispiele für die Antwort auf typische Mitarbeiterreaktionen anzuschauen.



Zur Vorbereitung auf ein Beratungs- oder Informationsgespräch oder auf ein Konfliktgespräch können Sie sich an den entsprechenden Gesprächsleitfäden orientieren. Außerdem lesen Sie die wichtigsten Techniken und Aspekte für die unterschiedlichen Arten von Mitarbeitergesprächen.