Kritische Personalgespräche

Menschen reden nicht gerne über negative oder konfliktträchtige Themen. Deshalb gibt es Mitarbeitergespräche oder Personalgespräche, die Führungskräfte gerne (ver-) meiden. Das sind Gespräche, in denen es nicht um aufgabenorientierte oder angenehme Themen wie gute Mitarbeiterleistungen oder neue Projekte geht. In einem kritischen Personalgespräch werden sensible Themen besprochen, weshalb die Gesprächsvorbereitung, die Beherrschung spezieller Gesprächstechniken und Einfühlungsvermögen besonders wichtig sind.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Verantwortung als Führungskraft – im Kontext der kritischen Personalgespräche – wahrnehmen und auch bei schwerwiegenden Problemen in Dialog mit Ihren Mitarbeitern treten. Mit der Vorlage Schwierige Mitarbeitergespräche vorbereiten können Sie sich inhaltlich, organisatorisch sowie persönlich auf das Gespräch vorbereiten. Das verschafft Ihnen Sicherheit und sorgt dafür, dass Sie Ihre Gesprächsziele erreichen.

Wie wird der betroffene Mitarbeiter reagieren, wenn Sie ein sensibles Thema ansprechen? Mit der Checkliste Vorbereitung auf Emotionen und Reaktionen des Mitarbeiters können Sie sich anhand von Reflexionsfragen zur Vorgeschichte, zur Beziehung und zum Mitarbeiterverhalten auf mögliche Reaktionen vorbereiten. Je nachdem, wie er reagiert und was er zum Thema anführt, können Sie mit der Vorlage Formulierungsbeispiele für die Antwort auf typische Mitarbeiterreaktionen ihrerseits reagieren.

Schließlich helfen Ihnen die vielen Formulierungsbeispiele für kritische Mitarbeitergespräche aus der entsprechenden Vorlage, um sich auf diese Art von Gesprächen vorzubereiten. Außerdem zeigen wir für typische Situationen im Gesprächsverlauf, was Sie sagen und wie Sie sachlich reagieren können. Das reicht von der Ankündigung des Mitarbeitergesprächs bis hin zur Verabschiedung oder zum Abbruch des Gesprächs.