Fälle zum Arbeitsrecht aus dem Betriebsalltag von Führungskräften

Ein Mitarbeiter möchte auf eine Teilzeitstelle wechseln.

Grundsätzlich gibt es in Deutschland ein Recht auf Teilzeit. Das heißt: Unter bestimmten Voraussetzungen hat ein Mitarbeiter einen Anspruch darauf, von einer Vollzeitstelle in Teilzeit zu wechseln. Geregelt ist dies in § 8 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG).

Demnach muss der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer die Reduzierung der Arbeitszeit ermöglichen, wenn

das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht,

im Betrieb in der Regel mehr als 15 Mitarbeitende beschäftigt sind (Azubis zählen dabei nicht mit),

der Arbeitnehmer seinen Wunsch, die Arbeitszeit zu verringern, sowie den Umfang der Verringerung mindestens drei Monate im Voraus beantragt hat.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, gemeinsam mit dem Arbeitnehmer die gewünschte Verringerung der Arbeitszeit zu erörtern – mit dem Ziel, zu einer Vereinbarung zu gelangen.

Arbeitgeber dürfen einen Teilzeitwunsch nur ablehnen, wenn „betriebliche Gründe“ entgegenstehen. Gemäß § 8 TzBfG liegt ein solcher betrieblicher Grund zur Ablehnung des Teilzeitwunsches insbesondere vor, wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, des Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnismäßige Kosten verursacht.

Die Formulierungen „wesentlich beeinträchtigt“ und „unverhältnismäßige Kosten“ weisen darauf hin, dass an die Ablehnung eines Teilzeitwunsches relativ hohe Anforderungen zu stellen sind. Die Tatsache, dass der Wechsel in Teilzeit zu einem gewissen organisatorischen Aufwand oder zu überschaubaren Mehrkosten führt, rechtfertigt die Ablehnung des Teilzeitwunsches also nicht.