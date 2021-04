Wie Sie sich auf den Notfall im Unternehmen vorbereiten

Vier Notfälle im Unternehmen oder das Horrorszenario

Fall 1: Lange Auszeit

Ein einfacher Fall: Ein wichtiger Kollege tritt seinen Urlaub an. Da er eine beträchtliche Zahl von Überstunden angesammelt hat, wird es eine längere Abwesenheit sein. Eine wichtige Kollegin geht in den Mutterschaftsurlaub. Das war rechtzeitig angekündigt, man konnte es auch gar nicht übersehen. Einer ihrer kreativen Entwickler macht ein Sabbatical und wird nun ein ganzes Jahr nicht verfügbar sein. Er wird auch nicht per E-Mail erreichbar sein, weil er sich als Eremit in irgendein Gebirge zurückziehen will. Ihr Chefverkäufer hat sich im Skiurlaub einen komplizierten Bruch zugezogen und ist zwar geistig mit Ihrem Unternehmen weiterhin verbunden, kann aber wirklich zu keinem Kunden fahren. Keine dieser Abwesenheiten wird Ihr Unternehmen in eine Existenzkrise stürzen, aber Aufmerksamkeit und einige zusätzliche Arbeiten sind dann notwendig.

Fall 2: Unfall

Sie sind derjenige, der die Gründungsidee hatte, der durch seinen technischen Verstand und Spürsinn das Unternehmen hochgebracht hat. Und nun sind Sie mit ihrer Neuentwicklung unterwegs zur Messe, stehen aber auf der Autobahn im Stau. Doch bevor Sie im Geist alle Schritte für den Standaufbau noch einmal durchgehen können, kracht ein LKW in das Stauende. Sein Fahrer übermüdet, und Sie nun schrecklich eingequetscht in ihrem Fahrzeug. Als Sie nach ein paar Tagen in der Klinik aufwachen, sind die Ärzte optimistisch, alle Brüche, alle Risse in absehbarer Zeit heilen zu können. Aber Ihr Gehirn will sich auf nichts konzentrieren und die Frage ihres zweiten Geschäftsführers nach den Passwörtern für Ihren Rechner begreifen Sie einfach nicht.

Fall 3: Tod

Es soll kein Horrorkabinett mit zunehmenden Gruselfällen werden. Im Fall 2 ist Ihr Ausfall vorübergehender Natur, im dritten Fall könnte er endgültig sein: Sie könnten dauerhaft handlungsunfähig geworden sein, oder der Tod hat Sie aus allen Ihren Planungen und Aktivitäten gerissen. Haus und Kinder werden Sie überdauern, was aber wird aus Ihrem Unternehmen? Das Rechtssystem kann Ihren Willen selbst nach Ihrem Tod sichern; mit Ihren Verfügungen bleiben Sie eine Rechtsperson, deren Planungen fortwirken und den Fortbestand Ihres Unternehmens sichern können.

Fall 4: Keine Nachfolge möglich

In einem vierten Fall könnten Sie beide, die Sie geschäftsführende Gesellschafter sind, aus dem Leben gerissen werden. Und um der schrecklichen Fantasie noch eine Krone aufzusetzen: Das Unternehmen haben Sie mit Ihrer Frau aufgebaut, mit Ihrer Tochter auf die nächsten Jahre ausgerichtet und nun hat der Flugzeugabsturz Sie alle mit Ihren Plänen für immer gestoppt.