Beirat einer GmbH – Einberufung, Funktion, Rechte und Pflichten

Rechte und Pflichten der Beiratsmitglieder

Welche Rechten und Pflichten die einzelnen Mitglieder des Beirats haben, ergibt sich üblicherweise daraus, was dazu im Gesellschaftsvertrag, in der Beiratssatzung oder in der Geschäftsordnung der GmbH geregelt ist.

Beiratsmitglieder haben Anspruch auf eine Vergütung. Entscheidend ist das, was die Gesellschafterversammlung dazu beschlossen hat. Fehlt eine entsprechende Vereinbarung, besteht von Gesetzes wegen ein Anspruch auf Vergütung in „üblicher Höhe“.

Bei kleineren und mittelständischen Unternehmen (KMU) bietet es sich an, die Beiratsmitglieder mit einem Honorar pro Sitzung zu vergüten. Dieser liegt bei vergleichbaren Unternehmen zwischen 1.000 EUR und 2.500 EUR.

Entsprechend ihrer Beratungs-, Überwachungs- und Vermittlungsfunktion müssen die Beiratsmitglieder zudem mit den dazu notwendigen Informationen versorgt werden.

Beiratsmitglieder unterliegen einer Verschwiegenheitspflicht. Dies sollten Sie aus Gründen der Transparenz ausdrücklich in den Gesellschaftsvertrag oder die Geschäftsordnung mitaufnehmen.