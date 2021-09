Stakeholder erkennen und analysieren

Beschreibung

Mit den Stakeholdern sind viele Chancen und Risiken für Ihr Unternehmen verbunden. Denn die Stakeholder können durch ihre Einstellung, Erwartungen, Interessen, Ziele und vor allem durch ihren Einfluss über Wohl und Wehe eines Unternehmens maßgeblich bestimmen. Deshalb muss sich jedes Unternehmen um seine Stakeholder kümmern und Stakeholder-Management betreiben.



Im ersten Schritt steht die Analyse: Wer sind die wichtigen Stakeholder und welche Chancen und Risiken sind mit ihnen verbunden? Grundlage für die Identifikation ist die Vorlage Systemisches Modell des Stakeholder-Konzepts. Diese Übersicht zeigt wie ein Radar, welche Stakeholder aus welchen Umfeld-Bereichen wichtig sein können. Mit dem Raster für die Identifikation von Stakeholdern werden diese dann genau beschrieben und erläutert.



Ein einzelner, wichtiger Stakeholder muss dann genauer „durchleuchtet“ werden. Mit der Vorlage Stakeholder analysieren und beurteilen arbeiten Sie seine Erwartungen, Ziele, Interessen, Werte, Einstellungen genauso heraus, wie seinen Einfluss, der er auf Ihr Unternehmen und anderen für Sie wichtige Akteure haben kann. Außerdem beurteilen Sie, ob und in welcher Weise sich der Stakeholder seinerseits überhaupt beeinflussen lässt. Aus der Vorlage Gap-Analyse im Rahmen des Stakeholder-Konzepts sehen Sie dann, wo Schwächen und Stärken Ihres Unternehmens in der Beziehung zu diesem Stakeholder liegen (SWOT-Analyse).



So können Sie alle wichtigen Stakeholder in einem Stakeholder-Portfolio verorten. Mit der Vorlage Stakeholder-Portfolio und mögliche Maßnahmen zum Stakeholder-Management unterscheiden Sie die Stakeholder nach ihrem Einfluss und Ihrer Beeinflussbarkeit. Daraus leiten Sie ab, welche Maßnahmen jeweils möglich und wirkungsvoll sein können. Manche müssen nur informiert werden; andere brauchen eine intensive und individuelle Betreuung.



Schließlich erarbeiten Sie in der Vorlage Maßnahmenplan für das Stakeholder-Management einzelne Aktionen und Projekte, mit denen Sie Ihre Stakeholder pflegen und betreuen wollen, damit diese Ihrem Unternehmen gewogen sind und Sie die damit verbundenen Chancen nutzen können.