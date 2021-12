Beschreibung

Die Norm DIN EN ISO 26000 hilft Unternehmen bei der Standardisierung von gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung oder anders ausgedrückt der Corporate Social Responsibility (CSR). Die Norm definiert allgemeingültig gesellschaftlich verantwortliches Handeln für alle Arten von Organisationen, bietet allerdings keine Möglichkeit der Zertifizierung.

Da CSR als wertebasiertes und verantwortungsvolles Führen eines Unternehmens verstanden wird, ist letztlich die Unternehmenskultur entscheidend bei einer erfolgreichen Implementierung einer CSR-Strategie. Wie Unternehmenswerte, Unternehmensphilosophie und Unternehmenskultur zusammenhängen, reflektieren Sie mir der Vorlage Eigene Wertvorstellungen analysieren.

Bei der Norm DIN EN ISO 26000 geht es um den unternehmerischen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung, die wertschöpfend ist. Es geht darum, dass die Organisationen ihre Tätigkeiten in einer Weise ausführen, die gesellschaftlich vertretbar und verantwortlich gegenüber allen Stakeholdern weltweit ist. Die Norm umfasst sieben Grundsätze als Voraussetzung für CSR und sieben Kernthemen. Welche CSR-Maßnahmen oder CSR-Handlungsfelder genau umgesetzt werden, hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Die Vorlage Merkmale und Handlungsfelder für Corporate Social Responsibility dient Ihnen dabei zur Identifikation Ihrer Handlungsfelder und zur Ideenfindung für einzelne Maßnahmen.

Ihre Corporate Social Responsibility (CSR) machen Sie mithilfe der Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) sichtbar. Dieses Kennzahlensystem ist angelehnt an das Konzept der Balanced Scorecard (BSC) von Kaplan und Norton. Wie Sie Umwelt- und Sozialziele in der SBSC aufzeigen oder alternativ in die BSC integrieren, lesen Sie in diesem Handbuch-Kapitel. Außerdem erhalten Sie verschiedene Varianten der BSC sowie der SBSC als Excel-Vorlagen.

Wie Sie die soziale Verantwortung im Unternehmen im Bereich Personalmanagement – als ein Beispiel – übernehmen, lesen Sie im letzten Abschnitt dieses Kapitels. Dort werden Maßnahmen vorgestellt, die Work-Life-Balance als Investition verstehen. Anhand dieses Beispiels sehen Sie und mit der Vorlage Work-Life-Balance-Maßnahmen können Sie überprüfen, inwiefern die aufgeführten Maßnahmen unterschiedlicher Handlungsfelder Ihren Zielen entsprechen.