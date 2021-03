Die PESTEL-Methode in der Übersicht mit Aufbau und Anwendung

Wofür eine PESTEL-Analyse durchgeführt wird

Für Unternehmen ist es wichtig zu erkennen und zu wissen, was in ihrem Umfeld passiert. Denn daraus leiten sich manchmal notwendige Maßnahmen ab, um beispielsweise ein neues Gesetz zu befolgen. Oder es ergeben sich mögliche Chancen, um zusätzlichen Umsatz zu generieren. Das Problem dabei ist: Wo soll man hinschauen, wenn man sein Umfeld erkunden will – und nichts übersehen will?

Hilfreich wäre eine Art Radarsystem, das gewährleistet, dass alle für das Unternehmen wichtigen Veränderungen, Chancen und Möglichkeiten, genauso wie Gefahren, Bedrohungen und Risiken, zuverlässig erkannt werden und ausgewertet werden können. Das will die Methode der PESTEL-Analyse oder PEST-Analyse erreichen.