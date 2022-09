Was ist der Produktlebenszyklus?

Der Produktlebenszyklus beschreibt, wie sich der Absatz oder Umsatz eines Produkts am Markt im Lauf der Zeit verändert. Wenn Absatz oder Umsatz in einem Diagramm über die Zeit aufgetragen werden, dann zeigt sich für die meisten Produkte ein typischer Verlauf. Dieser Produktlebenszyklus ist in Abbildung 1 dargestellt.